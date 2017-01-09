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İstanbul'da ulaşıma kar engeli!

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İstanbul'da ulaşıma kar engeli!
THY, İstanbul'da 277 iç ve dış hat seferleri iptal edildi. Ayrıca tüm şehir hatları seferleri de iptal edildi.

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.THY, İstanbul'da 277 İç ve Dış Hat Seferini İptal Etti! Vapur Hatları da İptal40 dakika önce
THY, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı. Öte yandan şehir hattı vapur seferleri de iptal edildi.


THY, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

THY'DEN AÇIKLAMA VAR

THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"09 OCAK 2017 tarihinde, " İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz"

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Bu arada Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.

Öte yandan İstanbul'da şehir hatları vapur seferleri de iptal edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

KAYNAK: sondakika.com

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