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İstanbul'da Tramvay Kazası
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»
Güncel
22.04.2020 11:39
Son dakika gelen bilgilere göre; Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı.
Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.
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