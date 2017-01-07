İSTANBUL'DA TRAFİK FELÇ OLDU!

İstanbul'da beklenen kar yağışı İstanbulluları mesai bitiminde yakaladı. Kentte akşam saat 18.00 sularında başlayan kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi.

Birçok bölgede evlerine yetişmek isteyen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'u teslim alan kar yağışıyla birlikte trafikte vatandaşların mücadelesi devam ediyor. Büyükçekmece-Çatalca arasında 11 TIR buzda kaydı. Bazı TIR'lar devrildi. Trafik durma noktasına geldi

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika kararı ile kentte metro seferlerini sabah 06.00'ya, Avrasya Tüneli'nde geçişleri saat 23.00'a kadar, Marmaray seferlerini de saat 01.00'a kadar uzattı.Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artıran fırtına ve yağış trafiği olumsuz etkiledi. Trafiğin durumu özellikle mesai bitiminin ardından iyice yoğunlaştı.

İstanbul'da metro seferleri 06:00'ya kadar uzatıldı.

Avrasya Tüneli'nden geçişler ise 21.00'den 23..00'e kadar uzatıldı.

Marmaray ise gece saat 01.00'a kadar çalışacak11 TIR KAYDI

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 TIR kaydı. Bazı TIR'ların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve TIR'ları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

İSTANBUL'DA SON DAKİKA TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 90'A ÇIKTI

İstanbul'da trafik birçok noktada durma noktasına geldi. İBB'nin verdiği bilgiye göre trafik yoğunluğu şu saatlerde yüzde 90 oranında seyrediyor.