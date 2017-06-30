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İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi!

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İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi!
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Yaklaşık yüzde 13 oranında zam geldi.

Yarından itibaren uygulamaya konacak tarifeye göre tam bilet 2,30 TL'den 2,60 TL'ye; öğrenci bileti 1,15TL'den 1,25 TL'ye; indirimli bilet ise 1,65 TL'den 1,85 TL'ye yükseldi.

TAM BİLET 30 KURUŞ ZAMLANDI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi. 1 Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi.  İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; tam 2,30'dan 2,60 TL'ye, öğrenci 1,15'ten 1,25 TL'ye, indirimli 1,65'ten 1,85 TL'ye yükseltildi.   

İSTANBULKART İLK BİNİŞ ÜCRETLERİ

Tam: 2,30 TL'den 2,60 TL'ye, 

Öğrenci: 1,15 TL'den 1,25 TL'ye, 

İndirimli: 1,65 TL' den 1,85 TL' ye;

 

AKTARMALI BİNİŞ ÜCRETLERİ 

Tam: 1,65 TL'den 1,85 TL'ye,

Öğrenci: 0,50 TL'den 0,55 TL'ye,

Sosyal Kart: 0,95 TL'den 1,10 TL'ye yükseltildi. 

 

YENİ TARİFEDE AKTARMALAR 

Aylık Mavi Kart ücretleri;

Tam: 185 TL'den 205 TL'ye,

Öğrenci: 80 TL'den 85 TL'ye

Sosyal Kart: 110 TL'den 125 TL'ye yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor. 

 

JETON ÜCRETLERİ 

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.


Jeton: 5,00 TL

Tek geçişlik bilet: 5,00 TL

İki geçişlik bilet: 8,00 TL

Üç geçişlik bilet: 11,00 TL

Beş geçişlik: 17,00 TL

On geçişlik: 32,00 TL

 

METROBÜS ÜCRETLERİ  

1-3 durak Tam 1,95TL, Öğrenci 1,10TL, İndirimli; 1,45TL; 

4-9 durak Tam 3,00TL, Öğrenci 1,20TL, İndirimli; 1,85TL;

10-15 durak Tam 3,25TL, Öğrenci 1,25TL, İndirimli; 1,90TL;

16-21 durak Tam 3,40TL, Öğrenci 1,25TL, İndirimli; 2,00TL;

22-27 durak Tam 3,50TL, Öğrenci 1,25 TL, indirimli 2.00;

28-33 durak Tam 3,60TL, Öğrenci 1,25TL, İndirimli; 2,10TL;

34-39 durak Tam 3,85TL, Öğrenci 1,25TL, İndirimli; 2,10TL;

40 ve fazla durak Tam 3,85TL, Öğrenci 1,25TL, İndirimli; 2,10TL.    

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