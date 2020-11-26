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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.AA & Ensonhaber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucu 25 şüpheliden 19'u yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ise 7.65 çapında 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 102 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgüte ait bez parçaları ele geçirildi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Öte yandan operasyonda İstanbul’un Şişli Belediyesi'nde aktif görevdeki bir belediye başkan yardımcısının da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ismin ise Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz olduğu belirtildi.

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