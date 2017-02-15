  • BIST 88.309
  • Altın 144,180
  • Dolar 3,6554
  • Euro 3,8574
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

İstanbul'da terör operasyonu!

»
İstanbul'da terör operasyonu!
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda İstanbul'da yapılması planlanan eylemlerin raporları ortaya çıktı.

 İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gözaltına alınan şüpheli C.M'nin üzerinden çıkan hafıza kartı incelendi. İnceleme sonucu, hafıza kartında kentte gerçekleştirilmiş ve yapılması planlanan eylemlere ilişkin raporun bulunduğu tespit edildi.

Rapordan kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması, silah ve benzeri malzemelerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. İki şüpheliye ev hapsi uygulandığı bildirildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanlardan flaş Türkiye açıklaması!15 Şubat 2017 Çarşamba 13:08
  • F-16 pilotundan akılalmaz oyun!15 Şubat 2017 Çarşamba 13:04
  • Türk yolcuların valizlerinden çıkanlar şok etti!15 Şubat 2017 Çarşamba 12:59
  • 'Bal dudak kızlar' iş adamını ilaçla uyuttu!15 Şubat 2017 Çarşamba 12:55
  • TSK'dan son dakika Fırat Kalkanı açıklaması!15 Şubat 2017 Çarşamba 12:53
  • Siverekte 90 koyun telef oldu15 Şubat 2017 Çarşamba 12:34
  • Askeri üssün içindeki ATM'yi soydu...15 Şubat 2017 Çarşamba 12:31
  • Mardin'de küçük gelin yapılmak istenen kız kurtarıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 12:23
  • 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde flaş gelişme15 Şubat 2017 Çarşamba 12:22
  • Erdoğan dedi, hedef yükseldi!15 Şubat 2017 Çarşamba 12:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim