İstanbul'da terör operasyonu!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda İstanbul'da yapılması planlanan eylemlerin raporları ortaya çıktı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gözaltına alınan şüpheli C.M'nin üzerinden çıkan hafıza kartı incelendi. İnceleme sonucu, hafıza kartında kentte gerçekleştirilmiş ve yapılması planlanan eylemlere ilişkin raporun bulunduğu tespit edildi.

Rapordan kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması, silah ve benzeri malzemelerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. İki şüpheliye ev hapsi uygulandığı bildirildi.