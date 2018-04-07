BAŞAKŞEHİR'DE arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
- BIST 114.738
- Altın 173,544
- Dolar 4,0452
- Euro 4,9655
- İstanbul 14 °C
- Ankara 21 °C
- Aydın Doğan Veda Etti
- İstanbul'da Tanker Dehşeti!
- Erdoğan'dan MİT'e Özel Teşekkür
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
- Dün Fabrika Aldı Bugün Yapılandırma İstedi
- Kimyasal Hadım Geliyor!
- Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı
- Rektöre Büyük Tepki
- Yüzüne Sigorta mı Yaptırdı?
- FETÖ sanıkları kaçtı!
- Kayınpeder Damada Aşık Oldu
- Zindashi'ye suç örgütü gözaltısı
- Derecik'te askeri araç kaza yaptı
- İstanbul'da FETÖ Operasyonu!
- Av Yasağı Bitmeden Döndüler
İstanbul'da Tanker Dehşeti!
Arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park edince ortalık savaş alanına döndü.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aydın Doğan Veda EttiAydın Doğan'ın yanında kızları, Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üy
İstanbul'da Tanker Dehşeti!Arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park edince ortalık savaş alanına döndü.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun belirli bölgeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Kimyasal Hadım Geliyor!Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan cinsel istismar ile ilgili düzenleme hakkında bilgi verdi. Düzenlemeyle kimyasal hadımın TCK'ya gireceğini belirten Akdağ "Çocuğa tecavüz edip sonrasında çocuğu öldürene ağırlaştırılmış mü
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldıCHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- 11:30 - Aydın Doğan Veda Etti
- 11:19 - İstanbul'da Tanker Dehşeti!
- 11:16 - Erdoğan'dan MİT'e Özel Teşekkür
- 11:16 - Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
- 11:12 - Dün Fabrika Aldı Bugün Yapılandırma İstedi
- 15:55 - Kimyasal Hadım Geliyor!
- 15:51 - Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı
- 13:49 - Rektöre Büyük Tepki
- 13:33 - Yüzüne Sigorta mı Yaptırdı?
- 13:32 - FETÖ sanıkları kaçtı!
- 11:41 - Kayınpeder Damada Aşık Oldu
- 11:16 - Zindashi'ye suç örgütü gözaltısı
- 11:14 - Derecik'te askeri araç kaza yaptı
- 11:13 - İstanbul'da FETÖ Operasyonu!
- 11:11 - Av Yasağı Bitmeden Döndüler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim