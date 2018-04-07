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İstanbul'da Tanker Dehşeti!

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İstanbul'da Tanker Dehşeti!
Arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park edince ortalık savaş alanına döndü.

BAŞAKŞEHİR'DE arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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