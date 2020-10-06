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İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi

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İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi
İstanbul'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35 seviyesine kadar indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nde Eylül ayı yağışlarında normaline göre yüzde 64 azalma olduğu gözlendi.

Son dakika... İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesinin ardından düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 35 seviyesine kadar indi.

Son dakika... İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nin Eylül ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 64 azalma tespit edildi.
İstanbul’un içme suyunu sağlayan önemleri barajlarından olan Sazlıdere Barajı’nın su seviyesi yüzde 9,67 seviyesine kadar geriledi.

Son dakika... İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi

Bu barajın geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 44 seviyelerinde ölçülmüştü. Aradaki fark kuraklığın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sazlıdere Barajı’nda suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan daha önce görüntülenmişti. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görülmüştü.

Son dakika... İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi

Diğer barajların doluluk oranı ise şöyle ölçüldü: ”Ömerli 52.14, Pabuçdere 8.19, B. Çekmece 18.12, Alibey 21.28, Terkos 37.12, Kazandere 4.09, Elmalı 30.20, Darlık 66.71, Istrancalar 23.25”

Son dakika... İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi
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