İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 46 indirim!

İBB Meclisi’nde İmamoğlu'nun verdiği vaatler bir bir kabul edildi. Son olarak su fiyatlarında yüzde 46'ya varan indirim yapıldı.

İstanbul’daki yerel seçimde Belediye Başkanı olan ancak YSK’nin tartışmalı kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde verdiği sözlerin bazılarının İBB Meclisi’nden geçmesinin ardından açıklama yaptı. Sosyal medyada ’18 günlük icraatımızdır’ başlığıyla yaptığı paylaşımda İmamoğlu, “Öğrencilerin aylık abonman ücreti 85 TL’den 40 TL’ye indi. 19 Mayıs Bayramı’nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. Ramazan Bayramı’nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz. Hayırlı olsun, suda vaadettiğimiz %40 indirimin de takipçisiyiz” ifadelerini kullanmıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 46'ya varan indirim yapıldı.

İmamoğlu, su indiriminin de kabul edilmesinin ardından, "İstanbullulara hayırlı olsun" dedi.