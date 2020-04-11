İstanbul'da Sokağa Çıkma Yasağı Ardından Tarihi Görüntüler

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu.

Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Gelen son dakika haberinde sabah saatlerinde İstanbul’da ve diğer büyük şehirlerde yolların boş kaldığı görüntülendi. İstanbul'da ise yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8’e düştü

Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.

Yasağın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise otobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Eminönü'nde otobüs bekleyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise güvenlik görevlisi olduğunu ve gece vardiyasından çıktığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağından çalışırken haberdar olduğunu belirten bir vatandaş, "Marmaray'da temizlik personeliyim gece gelmiştik bilgimiz yoktu mecbur kaldık. Şimdi eve gideceğiz. Sadece güvenlik görevlisi arkadaşlar çalışacak biz iki gün ara verdik. Pazartesi devam edeceğiz" dedi.

Eminönü'nde otobüs bekleyen Murat Öcal da "Güvenlik görevlisiyim gece vardiyası vardı. Sabah teslim ettik, eve gideceğim. Güvenlik görevlisi olduğum için çalışma sistemimizde bir değişiklik yok. Tekrar işimizin başına geleceğiz" diye konuştu.



TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI



Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı da boş kaldı. Metroların kapalı olması nedeniyle bazı yolcular otobüslere yöneldi. Gece vardiyasından çıkan işçiler metronun kapalı olması nedeniyle otobüslere bindi.

Taksim Meydanı'nda bir inşaatta çalışan Şükrü Duman "İnşaat işçisiyiz. Akşam gelip sabah gidiyoruz. Gece vardiyasında çalışıyoruz. Sokağa çıkama yasağı nedeniyle bizi eve gönderdiler. Biz de bir şekilde eve gitmeye çalışıyoruz. Her taraf bomboş. Bakalım otobüs bulabilecek miyiz? İnşallah evimize gidebiliriz" dedi.

Sokakta kalan Yaşar Bozok "Biz dışarıda kalıyoruz. Ne yapacağız? Dışarıda kalanlara bir yer göstersinler. Şuan nereye gideceğimi bilmiyorum. Kaymakamlığa gittim adresim olmadığı için yardım yapmadı. Belediyeye gittim adresin yok. Valiliğe gittim salı-çarşamba gel. Mecbur iki -üç gün parklarda kalmaya devam edeceğiz. Devlet bize yardım etsin" diye konuştu.



ŞİRİNEVLERDE SESSİZLİK



Şirinevler D-100 Karayolunda trafik yok denecek kadar azdı. Metrobüs durakları ve otobüs duraklarında kısmen yoğunluk vardı. İşe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği ve kısmen yoğunluk oluşturdukları görüldü.



ÜSKÜDARDA DURAKLAR BOŞ KALDI



Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Üsküdar'da da metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yok denecek kadar azdı.



İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülenen FSM Köprüsü'nden çok az aracın geçmesi dikkat çekti.



ANKARADA KURALLARA UYULUYOR



Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentin en kalabalık meydanlarından olan Ulus Meydanı da boş kaldı.



ADANADA EVDE KALIP GÖKYÜZÜNÜ UÇURTMALAR İLE RENKLENDİRDİLER



Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi.



BURSA YASAK SONRASI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ



Sokağa çıkma yasanın geçerli olduğu Bursa’da polis ekipleri ana yollarda geniş güvenlik önlemi aldı. Tek tek araçlar durulurken, vatandaşların kimlikleri ve görev kartları kontrol edildi.



MALATYA’DA CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI



2 gün boyunca geçerli olacak olan soka çıkma yasağı nedeniyle bu gün Malatya sokakları boş kaldı.



KAYSERİDE SOKAKLAR BOŞ KALDI



Kayseri'de fafta sonlarında insan ve araba trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi.



GAZİANTEPTE SESSİZLİK HAKİM



İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziantep kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

KONYADA SOKAKLARINDA SESSİZLİK HAKİM

Konya'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

FIRINLAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, açık kalacak iş yerleri arasında yer alan fırınlar, İstanbul'da ekmek üretimine başladı.