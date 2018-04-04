İstanbul'da Sinayür Alarmı!

Büyükçekmece'de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle koyun ve tavuklar öldü.

Bölge karantiya alındı. AFAD ekipleri, araziye dökülen sıvıdan numune alarak incelemelerde bulundu. İlk bulgulara göre suda, hidrojen siyanür maddesi tespit edildi. Alana yakın bir ev de geçici olarak boşaltıldı.

Kamiloba Mahallesi TEM Otoyolu'nun bitişiğindeki araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Alana yayılan sıvı madde nedeniyle bölgede otlayan 9 koyun ve 10'un üzerinde tavuk zehirlenerek öldü. Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Alanı güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi.

AFAD'ın yaptığı incelemelerde kimyasal maddenin siyanür hidrojen siyanür olduğu tespit edildi.

Ölen hayvanlar ise kepçe ile kazılan çukura kireçlenerek gömüldü.