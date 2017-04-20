İstanbul'da silahlı soygun!

İstanbul Fatih'te girdikleri evde bir kişiyi yaralayıp ziynet eşyalarını aldıktan sonra kaçan maskeli ve silahlı 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih'te soygun yapmak amacıyla bir eve giren şüpheliler, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Deniz Abdal Camii Sokağı'nda bir eve maskeli ve silahlı 5 kişi girdi.

Şüpheliler, para ve altın istedikleri evdeki kişilerden Selim Demirkaya'yı kendilerine direnmesi üzerine silahla yaraladı.

Evde bulunan yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan zanlılar bir araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Demirkaya, sağlık görevlileri tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.