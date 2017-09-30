İstanbul'da silahlı saldırı!.. Ölü ve yaralılar var!

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Martı 1 Sokak üzerine yaya olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişinin kardeşine, mescit çıkışında ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheli yaya olarak kaçarken, Barış Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alınırken, Barış Korkmaz'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Saldırı sonrası polis ekipleri sokağı her iki taraftan şerit çekerek kapattı ve olay yeri incelemesi yaptı. Ayrıca polis ekipleri, çevredeki işyerlerinde güvenlik kamerası olup olmadığı yönünde de araştırma yaptı. Olay yeri çalışmasının ardından sokak tekrar yaya geçişine açıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili de soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
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Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Martı 1 Sokak üzerine yaya olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişinin kardeşine, mescit çıkışında ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheli yaya olarak kaçarken, Barış Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
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