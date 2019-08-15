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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul ve çevresinde yarın ve cumartesi günü sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerine inecek. Bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bırakarak İstanbul'u serinletecek.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi.
Yarın, Marmara Bölgesi, Karadeniz, iç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava parçalı az bulutlu olacak.
Kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalmaya başlayacak.

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