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İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

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İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'da aralıklı sağanak olarak başlayan yağışın ardından etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. 

Aralarında Üsküdar, Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler ve Fatih'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM oto yolunda trafik yoğunluğu oluştu. 

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerine temizledi.

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