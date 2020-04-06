  • BIST 90.822
  • Altın 356,623
  • Dolar 6,7754
  • Euro 7,3092
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

İstanbul'da Polisten Koronavirüs Baskını

»
İstanbul'da Polisten Koronavirüs Baskını
İstanbul Güngören'de kendisini imam olarak tanıtan Fikret G., korona(corona) virüs, hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma bahanesiyle dolandırdığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin, ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti.

Sözde ‘hoca’nın, güvenini kazandığı kişileri para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle dolandırdığını belirleyen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti. Sahte imamın son günlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı da muska yazdığı belirtildi.

Sözde ‘hoca’ ile müşteri kılığında irtibata geçen polis, 4 Nisan Cumartesi günü için randevu istedi. Polisi ‘müşteri sanan sahte ‘hoca’, arayan emniyet ekiplerine saat 15.00’e randevu verdi.

Belirlenen randevuya giden polis, daha önce seri numarası alınmış 200 TL parayı anlaştıkları şekilde Fikret G.’ye teslim edildi. Parayı verdikten sonra sahte hoca polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Fikret G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisteki işlemlerinin dün adliyeye sevk edilen Fikret G., hakkında Türk Ceza Kanununun “Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” başlıklı 158. Maddesi ve 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun” suçlarından işlem yapıldı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık05 Nisan 2020 Pazar 12:31
  • Ölü Sayısı 501'e Yükseldi05 Nisan 2020 Pazar 12:20
  • Meteoroloji Uyardı!04 Nisan 2020 Cumartesi 14:02
  • MSB: 24 Terörist Etkisiz Halüe Getirildi04 Nisan 2020 Cumartesi 13:44
  • Erdoğan'dan Başkanlara Covid-19 Talimatları04 Nisan 2020 Cumartesi 13:43
  • Tuzla D-100'deki Araç Kuyruğu Havadan Görüntülendi04 Nisan 2020 Cumartesi 13:42
  • 1 Milyon Maske Üretiyoruz04 Nisan 2020 Cumartesi 13:41
  • Bugün Resmen Başladı!04 Nisan 2020 Cumartesi 13:19
  • Evde Gelinen Son Nokta Notuyla Paylaştı03 Nisan 2020 Cuma 14:33
  • Bakan Varank Aşı Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi03 Nisan 2020 Cuma 12:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim