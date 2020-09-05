İstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 8 kişinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüttükleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.