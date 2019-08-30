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- İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI!
- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA 5 BİN PERSONEL ALINACAK!
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İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI!
İstanbul Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da müdahale ediliyor.
Etiketler: İstanbul, Orman, Yangın, Son Dakika
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İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI!İstanbul Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken helikopterle havadan da müdahale ediliyor.
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- 13:45 - HATAY'DA 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!
- 13:44 - ADANA'DA DEPREM!
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- 12:58 - MUŞ, BU YIL BALA DOYACAK!
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- 12:42 - İSTANBUL VALİLİĞİNDE 30 AĞUSTOS TÖRENİ!
- 12:38 - ZEYTİNBURNU'NDA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI!
- 12:11 - RUSYA, 5 KÜÇÜK ADAYI TOPRAKLARINA KATTI!
- 12:00 - RUSYA, RESMEN MEYDAN OKUDU!
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