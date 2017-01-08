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İstanbul'da okullar yarın tatil mi?

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İstanbul'da okullar yarın tatil mi?
İstanbul'da cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirerek yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

Termometreler sıcaklığın-2 derecelere kadar düştüğü gösterdi. Buz sarkıtlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteroroloji'den yapılan son uyarıya göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 6-12 derece azalacak. İstanbul'da okuyan öğrenciler şimdi yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İSTANBUL'DA YARIN (09 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ) OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbullular dün cuma akşamı başlayan ve bugün etkisin yitiren yoğun kar yağışının ardından gözler ilk işi günü olan Pazartesi'ye çevrildi. Ana yollar açık olmasına rağmen birçok ilçede ara yollar halen  karla kaplı. Şimdi herkes pazartesi okulların taitil olup olmadğı sorusunu soruyor. Binlerce öğrenci ve velinin gözü  İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelecek kar tatili açıklamasında. 9 Ocak Pazartesi için kar tatili bekleyen öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesaj yağdırıyor. 

METEOROLOJİ'DEN UYARI: HAVA SICAKLIĞI KUZEY VE İÇ KESİMLERDE 6-12 DERECE AZALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.  
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı -1
  İstanbul: Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı -2
  İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4
  Adana: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı 11
  Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı 12
  Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, iç kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 5
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
  Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli 2
  Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar batı ilçeleri aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı karla karışık 

MALATYA ADIYAMAN VE ELAZIĞ İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,  havanın yarın sabah saatlerine kadar Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden  sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı,  Bingöl'de çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar  yağışı Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yoğun olacak.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın  güneydoğudan aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı  yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


ANTALYA İÇİN DON UYARISI

Meteoroloji, Antalya için buzlanma, don ve fırtına  uyarısında bulundu. 

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı  Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı çok bulutlu, sahil  kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler ise yer yer yoğun  olmak üzere kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının, sahilde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 5 ila 7  derece azalacağı, rüzgarın Antalya'nın doğu ilçelerinde güney yönlerden orta  kuvvette, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında kuvvetli, yer yer fırtına  şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Alanya'da zaman zaman kuvvetli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş  civarlarında yoğun kar yağışı şeklinde olması, kuvvetli rüzgar ve yer yer  fırtınanın etkisiyle tipi bekleniyor.

Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta  kuvvette esmesi, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olması öngörülüyor.

Rüzgarın Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar güney yönlerden  3-5, açıklarda 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1,5-2,5 metre olacağı  tahmin ediliyor.
 

İBB'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar  yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, 7 bin  personelle görev yaptı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM)  yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinde İstanbul'u etkisini altına  alan yoğun kar fırtınası özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar,  Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey olmak üzere il genelinde etkili oldu.

Gece de aralıklarla devam eden ve bölgesel olarak tipi şeklinde etkili  olan kar yağışı trafikte olumsuzluk yaşatmadı. İBB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda, kara yolları ekiplerine  araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapılırken, karayollarının  tıkanmasının ve yaşanan kazaların kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı  belirlendi.

Bu arada trafikte bekleyen vatandaşlara da kumanya, çay ve hazır çorba  dağıtıldı.

İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren 1347 araç ve iş  makinesi ile 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekiplerince de gece  saatlerinden sabaha kadar 8 bin 689 toz tuz, 36 ton solisyon kullanıldı. Öte  yandan 723 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.

Metro ve tramvay hatları 24 saat kesintisiz hizmet verdi

Gece boyunca, ilgili ekipler üst geçit, meydan ve otobüs duraklarında  kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki metro ve tramvay hatlarında  24 saat kesintisiz hizmet verirken, metrobüs hattına da ek seferler konuldu.

 Bu sabah 08.00 itibarıyla kar kalınlığı, Çatalca Subaşı mevkinde 110,  Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Başakşehir, Esenyurt,  Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer ile Zekeriyaköy'de  40, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'da 30-35, Uğur Mumcu,  Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25, çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20,  Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş ile Bakırköy'de 15-18,  Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak ölçüldü.

 Kar yağışı Anadolu Yakasında etkili olmak üzere kent genelinde  aralıklarla devam ediyor.

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