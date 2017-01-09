İstanbul'da okullar yarın tatil

İstanbul'da kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Veli ve öğrencilerin 'Yarın (10 Ocak Salı) İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusu yanıtını buldu.

Açıklamayı İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptı. Yarın İstanbul'da okullar tatil. Çanakkale, Tokat, Yalova'da da yarın okullar tatil edildi. Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde de yarın okullar tatil.İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışının ardından tüm öğrenciler 'İstanbul'da yarın (10 Ocak Salı) okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyordu. Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime yarın (Salı) ara verildiğini belirtti. Vali Şahin yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere dikkati çekerek, kent genelinde kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceğini ifade etti. Açıklamada, yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, buzlanma ve özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ile yaya ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuz etkilerin göz önüne alınarak tatil kararı alındığı kaydedildi.

Vali Şahin'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü (1 gün) süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür."

Vali Şahin açıklamasında ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile çalışanların da idari izinli sayılacağını hatırlattı. Bu arada, Marmara, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinin rektörlüklerinden yapılan açıklamalarda, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

ÇANAKKALE'DE SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL

Çanakkale’de tüm okullar salı günü tatil edildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.