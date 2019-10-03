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İSTANBUL'DA OKULLAR NE KADAR GÜVENLİ?

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İSTANBUL'DA OKULLAR NE KADAR GÜVENLİ?
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından gözler mega kentte bulunan 7 bin 60 adet ilk ve orta dereceli okul binasına çevrildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile AFAD merkezine gelen ihbarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekipleri tarafından incelendi. Ve ortaya bir rapor çıktı.
Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra İstanbul’daki okulların sadece binde 4’ünün hasarlı olduğu tespit edildi.
İlk incelemelerin ardından İstanbul'da bulunan 7 bin 60 okulun 9’unda ağır, 20’sinde hafif hasar olduğu belirlenerek, eğitim öğretime son verildi. Bu okulların dışında kalan 7 bin 31 okulda ise eğitim ve öğretimin devam edilmesine karar verildi.

 

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