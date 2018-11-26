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İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun aklındaki aday İlhan Kesici mi?

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İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun aklındaki aday İlhan Kesici mi?
Turkiyegundemi.com yazarı Müşerref Seçkin bomba iddiayı yazdı: Muharrem İnce'nin İstanbul'a aday olamayacağı, Cumhurbaşkanlığı adaylığında da rakibi olan İlhan Kesici'nin Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aday olduğu bilgisi kulislere sızdı.

İşte Müşerref Seçkin'in "CHP İstanbul'a da onun adı geçiyor" başlıklı yazısı:

Büyükşehir Belediye Başkan adayları kulisleri hız kesmiyor. Muharrem İnce'nin İstanbul'a aday olamayacağı, Cumhurbaşkanlığı adaylığında da rakibi olan İlhan Kesici'nin Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aday olduğu bilgisi kulislere sızdı.

Başkan adaylarına ilişkin kulisler hız kesmiyor. Her gün bir başka senaryo ortaya çıkıyor. 3 büyük ilde AK Parti'nin adayları kesin gibi. Ama açıklanmıyor. Millet ittifakının hamlesi bekleniyor. 

Son anda aldığım bir bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir için CHP İlhan Kesici ismi üzerinde duruluyor. Gerekçeleri de şöyle:

İlhan Kesici'nin Sivaslı olması İstanbul'daki yoğun Sivaslı nüfüsta etkili olabilir. Merkez sağdan gelen bir isim ve CHP'li seçmen tarafından yadırganmıyor. Kürtlerle ilgili keskin bir söylemi de olmamış bugüne kadar. 

Kaynağım, İlhan Kesici'nin 70 olan yaşı belirtildiğinde önemli yöneticinin , "Ne var ben de aynı yaştayım. Eskişehir başkanımız da 82 yaşında" dediğini anlattı.

İyi Parti ve Saadet Partisi'nin de bu isme karşı çıkmayacağı belirtiliyor. 

İlhan Kesici 1994 yılında da ANAP'tan İstanbul Belediye Başkan adayı olmuş, yüzde 22 oy almasına karşın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimi kaybetmişti.

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