İSTANBUL’DA ISPANAK ALARMI! ISPANAK ZEHİRLENMELERİ ARTIYOR!

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvurmaya devam ediyor.

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere başvuranların sayısı artmaya devam ediyor. Ispanak zehirlenmelerinin neden yaşandığı henüz bilinmiyor...

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ahmet Gül’ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, “Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze ya da ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa’da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum’ diye konuştu.

HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Gül, ‘Bir kaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil” dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCEKİ GÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanaktan zehirlenmeyle ilgili önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Medyada yer alan “İstanbul'da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenenlerin resmi sayısı 44. Olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Ancak gerek hastaların verdiği bilgiler, gerekse hastane koridorlarında konuşulanlar iki iddiayı güçlendiriyor. İşte detaylar...

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul genelinde “ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler” sebebiyle 44 kişinin gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvurduğunu, bunlardan 25’inin taburcu edildiğini 19’unun da tedavisine devam edildiğini duyurdu.

Açıklamada “Süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İKİ İHTİMAL!

İstanbul merkezli ıspanak paniği ile ilgili ‘olayın nedenine ilişkin’ henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak olayla ilgili ortaya atılan belli başlı iddialar şunlar;

ISPANAK TARLALARINA ATILAN İLAÇLAR: Tarlalarda üretilen ıspanaklara sıkılan böcek öldürücü ilaçların, gıdayı tüketenlerde organofosfat zehirlenmeye neden olduğu iddia ediliyor.

ISPANAK DEĞİL ISPANAĞA BENZER BİTKİ: Aşırı tüketildiğinde baş ağrısı ve mide bulantısına neden olan, Adamotu olarak bilinen Mandragora autumnalis isimli ıspanağa benzeyen bitkinin ıspanaklara karıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.DHA