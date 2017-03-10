İstanbul'da helikopterin neden düştüğü açıklandı... Ölü sayısı yükseldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş helikopter kazasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp Bilecik'e giden Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter, Beylikdüzü'nde televizyon kulesine çarparak düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan kazada helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.



Şahin, kazanın sebebinin henüz belli olmadığını, kaza kırım ekibinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü ifade ederek, uçakta 7 kişinin bulunduğunun havalimanına deklare edildiğini ancak 2 kişiyle ilgili henüz net bir bilgi alınmadığını açıkladı.

HELİKOPTERİN DÜŞÜŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Kaza yerine ulaşan ilk uzmanların bölgede yaptığı incelemeye dair ilk detaylar ortaya çıktı. Olay yerindeki incelemelere katılan ve Milliyet.com.tr'ye bilgi veren bir uzmana göre kaza helikopter pervanesinin kuleye değmesi neticesinde meydana geldi.

İlk çarpmanın ardından helikopterin pervanesi koptu ve yola düştü. Pervane bu sırada bir de otomobile çarptı. Ardından helikopter de yola düştü ve sürüklenmeye başladı. Sürüklenirken de alev alarak patladı. Etraftaki bazı araçlar bu patlama sırasında zarar gördü. Ancak yaralanan olmadı. Uzmanlara göre helikopterlerin sisli havalarda uçması riskli.

HELİKOPTER KALDIRILMADI!

Kazadan sonra sis sebebiyle olay bölgesine helikopter gönderilemedi. Bu durum da bölgedeki sis durumunu ve risk düzeyini gösteriyor. Yine aynı uzmana göre pilotların bulunduğu bölüm itibariyle kazadan en çok zarar görme ihtimali olan noktada oldukları, kazadan sonra çıkan yangın ve vücut bütünlüğünün bozulması sebebiyle cesetlerin tespitinin de zorlaştığını söyledi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada "Helikopterde 2 pilot, 4'ü yabancı uyruklu 5 yolcu olmak üzere 7 kişinin seyahat ettiği bildirilmiştir. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmiştir." denildi.



ECZACIBAŞI HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Eczacıbaşı Holding'ten Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şu şekilde:

Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün öğleden önce Bozüyük'e gitmek üzere havalanmış, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30'da Büyükçekmece'de düşmüştür. Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Hepimizi derinden üzen bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

BOZÜYÜK'E TOPLANTIYA GİDİYORLARDI

Kaza saatlerinde bölgede yoğun sis olduğu öğrenildi

İşletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76C-2 tipi çift motorlu helikopter, saat 11.16'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'ndan kalktı. Kaptan Pilotlar Alaaddin Acar ve Ahmet Bulut yönetimindeki helikopterde, 4 yabancı bir Türk yolcu ile iki pilot bulunuyordu. Dört yabancı yolcunun Rus olduğu, Eczacıbaşı Grubu ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Helikopter, Bozüyük'teki Eczacıbaşı Fabrikası'na gidiyordu.

Kalkıştan 5 dakika sonra saat 11.21'de helikopter, yoğun sisin olduğu Beylikdüzü tarafında uçarken televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterin parçaları, TÜYAP Fuar merkezi ile Büyükçekmece Mezarlığı'nın yakınlarına düştü. Bölgeye hemen ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.

KUĞU HAVACILIK: ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterimiz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11.20'de kalkış yapmıştır. Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan."

Açıklamada ayrıca, "Yaşanan elim olaya ilişkin inceleme ve araştırmalar devam etmekte olup yeni bilgilere ulaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

2008'DE ALINDI

Eczacı Grubu'na ait olan ve işletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan S-76 tipi helikopter 2008 modeldi. Toplam 8 koltuk kapasiteli helikopterin VIP amaçlı kullanılıyordu. Saatte 287 kilometre hıza çıkabilen TC-HEZ tescilli helikopterin menzili ise 535 kilometreydi.

NEDEN BURADAN UÇTU?

Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan sonra yolcu uçaklarının iniş kalkış hattının dışına çıkmak için S-76 tipi helikopterin bu bölgeye geldi. Helikopter oradan Yalova-Bilecik rotasını izleyerek Bozüyük'teki Eczacıbaşı fabrikasına uçacaktı. Uçuş haritalarında Beylikdüzü'ndeki kule 257 metre yüksekliği ile ‘mania' olarak bildiriliyor. Bunun haritada yer almasına rağmen pilotların neden bu rotayı kullandığı ise bilinmiyor.

Havacılık uzmanları, helikopter veya görerek uçuş yapan uçakların pilotlarının bölgeyi çok sık kullandığı, kulenin nerede olduğunu çok iyi bildiklerine dikkat çekiyor.

Çift motorlu, yüksek performanslı helikopterin teknik arıza yaşayıp yaşamadığı ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı araştırma sonrasında ortaya çıkacak. Enkazda helikopterin kuyruğunun gövdeden ayrıldığı, muhtemel olarak çarpmanın ana rotor olarak adlandırılan gövde üzerindeki paller veya gövdenin çarpmış olabileceği düşünülüyor.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Kaza sonrası görgü tanıkları ilk fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Gökyüzüne yoğun bir siyah dumanın yükseldiği fotoğraflarda, duman kütlesi kilometrelerce mesafeden görülüyor.

Görgü tanıkları, yoğun sisin olduğu bölgede helikopterin kuleye çarptıktan sonra döne döne yere çakıldığını anlattı.

Helikopterin parçaları yola savruldu. E-5 trafiğe kapatıldı. Bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Araçların kaza yönüne gitmemeleri yönünde sıklıkla uyarılıyor. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek, "Bize uçak düştüğü söylendi. Gittiğimizde helikopterin düştüğünü gördük. Yol şu anda çift taraflı trafiğe kapalı. 15 dakika öncesine kadar görüş mesafemiz sıfırdı. Helikopter direğe mi, yere mi, kuleye mi çarptı? Burası yüksek bir yer bilmiyoruz" dedi.

Akgün, "alandan 7 kişi olarak kalktıkları bilgisi geldi. Ama şu anda bizim önümüzde 5 ceset var" diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şöyle devam etti:

"Şimdi doğrulandı. Eczacıbaşı'na ait helikopter. İçerisinde 5 kişi vardı. 5'i, de maalesef hayatını kaybetti. 4-5 parça şu anda helikopter. Özel helikopter. Atatürk Havalimanı'ndan kalkıyor bu istikamette giderken TÜYAP'ı geçtikten sonra Büyükçekmece tepesinde bu noktaya düşüyor. Ölü sayısı 5. Eczacıbaşı bize de ölü sayısını 7 olarak açıkladığını bize de söyledi ama, 7'de olabilir. Bizim bulduğumuz 5 tane. Ama kask sayısının 7 olduğunu söylüyorlar. Helikopter paramparça. Helikopterden sağ kurtulanın şu an için mümkün olmadığı görülüyor. Alandan 7 kişi olarak kalktıkları bilgisi geldi. Ama şu anda bizim önümüzde 5 ceset var."

"NASIL BÖYLE BİR HAVADA HELİKOPTERE UÇUŞ YAPTIRILIR?"

Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de, 1 metre sonrası görünmüyordu. Uçuşu yapanların takdiridir. Ben bilemem. Nasıl böyle bir havada helikoptere uçuş yaptırılır? Zor bir iş" dedi.