İstanbul'da helikopter düştü 4 asker şehit oldu

İstanbul Çekmeköy'de Kirazlı Mahallesi'nde site içine askeri helikopter düştü.

İstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesi'nde bir site içerisine UH-1 tipi askeri helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son yaptığı açıklamada helikopterde bulunan 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. Öte yandan helikopterin 34 dakika havada kaldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopter, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sitenin etrafı emniyet şeridiyle kapatılırken, vatandaşların alandan uzaklaşması için sık sık anons yapılıyor. Kazanın gerçekleştiği alanda jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı askeri yetkililerin helikopterin enkazında incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

VALİ YERLİKAYA: 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askeri helikopterin Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşmesi sonrası olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopterin düştüğünü hatırlatarak, "Şu an için bilinmeyen bir sebepten dolayı Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallemiz hemen şu ardımızda görünen site içerisine maalesef düşmüştür." diye konuştu.

Olay yerine 2 dakika içerisinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"4 askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılmıştır. Ama az önce İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız habere göre, maalesef 4 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin, ordumuzun başı sağ olsun. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız adli tahkikata başlamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz idari tahkikatla alakalı, kaza kırımla ilgili, teknik raporla ilgili çalışmalara başlamıştır."

Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tekrar başsağlığı dileyerek, kazada başka bir yaralanma ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

Enkazda soğutma işlemlerinin tamamlandığını aktaran Yerlikaya, kazanın sebebinin incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

İncelemeler sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Vali Yerlikaya'ya eşlik etti.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili, "İstanbul / 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy’de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamasını yaptı.

34 DAKİKA HAVADA KALMIŞ

Çekmeköy’de saat 18:51’de düşen 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter havalandığı Samandra’ya geri dönecekti. Helikopterin saat 18:17’de "ilim02" çağrı adı ile kalkış yaptığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kazaya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında kahraman askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."