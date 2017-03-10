İstanbul'da helikopter düştü

Düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu! Helikopterde Eczacıbaşı Holding'e bağlı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen de hayatını kaybetti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp Bilecik'e giden Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter, Beylikdüzü'nde televizyon kulesine çarparak düştü.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Güvenlik çemberi arama kurtarma çalışmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için genişletiyor.

Şahin, kazanın sebebinin henüz belli olmadığını, kaza kırım ekibinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü ifade ederek, uçakta 7 kişinin bulunduğunun havalimanına deklare edildiğini ancak 2 kişiyle ilgili henüz net bir bilgi alınmadığını açıkladı.

BÜLENT ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Bülent Eczacıbaşı "Uçağın içinde bir yöneticimiz vardı. Rusya'daki tesislerimizin yöneticisi olan bir arkadaşımız vardı. Rus konuklarımız vardı. Atatürk Havalimanından ayrıldığını biliyoruz" dedi.

PİLOTLARIN İSİMLERİ

Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar, ikinci pilotun adının ise Ahmet Bulut olduğu belirtiliyor.

Ölenlerin isimleri şöyle; Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen, Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga...

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazanın ardından enkazda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

BOZÜYÜK'E TOPLANTIYA GİDİYORLARDI

Kaza saatlerinde bölgede yoğun sis olduğu öğrenildi

İşletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76C-2 tipi çift motorlu helikopter, saat 11.16'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'ndan kalktı. Kaptan Pilotlar Alaaddin Acar ve Ahmet Bulut yönetimindeki helikopterde, 4 yabancı bir Türk yolcu ile iki pilot bulunuyordu. Dört yabancı yolcunun Rus olduğu, Eczacıbaşı Grubu ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Helikopter, Bozüyük'teki Eczacıbaşı Fabrikası'na gidiyordu.

Kalkıştan 5 dakika sonra saat 11.21'de helikopter, yoğun sisin olduğu Beylikdüzü tarafında uçarken televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterin parçaları, TÜYAP Fuar merkezi ile Büyükçekmece Mezarlığı'nın yakınlarına düştü. Bölgeye hemen ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.

DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ KUĞU HAVACILIK'TAN AÇIKLAMA

Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterimiz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11.20'de kalkış yapmıştır. Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan."

Açıklamada ayrıca, "Yaşanan elim olaya ilişkin inceleme ve araştırmalar devam etmekte olup yeni bilgilere ulaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

İŞTE HELİKOPTERİN ÇARPTIĞI KULE

Beylikdüzü'ndeki televizyon kulesinin beton şaftının yüksekliğinin 163, döner restoranın bulunduğu çelik bölümün 54 metre, anten yüksekliğinin ise 30 metre, toplamda da 257 metre olduğu öğrenildi.

2008'DE ALINDI

Eczacı Grubu'na ait olan ve işletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan S-76 tipi helikopter 2008 modeldi. Toplam 8 koltuk kapasiteli helikopterin VIP amaçlı kullanılıyordu. Saatte 287 kilometre hıza çıkabilen TC-HEZ tescilli helikopterin menzili ise 535 kilometreydi.

NEDEN BURADAN UÇTU?

Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan sonra yolcu uçaklarının iniş kalkış hattının dışına çıkmak için S-76 tipi helikopterin bu bölgeye geldi. Helikopter oradan Yalova-Bilecik rotasını izleyerek Bozüyük'teki Eczacıbaşı fabrikasına uçacaktı. Uçuş haritalarında Beylikdüzü'ndeki kule 257 metre yüksekliği ile ‘mania' olarak bildiriliyor. Bunun haritada yer almasına rağmen pilotların neden bu rotayı kullandığı ise bilinmiyor.

Havacılık uzmanları, helikopter veya görerek uçuş yapan uçakların pilotlarının bölgeyi çok sık kullandığı, kulenin nerede olduğunu çok iyi bildiklerine dikkat çekiyor.

Çift motorlu, yüksek performanslı helikopterin teknik arıza yaşayıp yaşamadığı ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı araştırma sonrasında ortaya çıkacak. Enkazda helikopterin kuyruğunun gövdeden ayrıldığı, muhtemel olarak çarpmanın ana rotor olarak adlandırılan gövde üzerindeki paller veya gövdenin çarpmış olabileceği düşünülüyor.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Kaza sonrası görgü tanıkları ilk fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Gökyüzüne yoğun bir siyah dumanın yükseldiği fotoğraflarda, duman kütlesi kilometrelerce mesafeden görülüyor.

Görgü tanıkları, yoğun sisin olduğu bölgede helikopterin kuleye çarptıktan sonra döne döne yere çakıldığını anlattı.

Helikopterin parçaları yola savruldu. E-5 trafiğe kapatıldı. Bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Araçların kaza yönüne gitmemeleri yönünde sıklıkla uyarılıyor. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek, "Bize uçak düştüğü söylendi. Gittiğimizde helikopterin düştüğünü gördük. Yol şu anda çift taraflı trafiğe kapalı. 15 dakika öncesine kadar görüş mesafemiz sıfırdı. Helikopter direğe mi, yere mi, kuleye mi çarptı? Burası yüksek bir yer bilmiyoruz" dedi.

Akgün, "alandan 7 kişi olarak kalktıkları bilgisi geldi. Ama şu anda bizim önümüzde 5 ceset var" diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şöyle devam etti:

"Şimdi doğrulandı. Eczacıbaşı'na ait helikopter. İçerisinde 5 kişi vardı. 5'i, de maalesef hayatını kaybetti. 4-5 parça şu anda helikopter. Özel helikopter. Atatürk Havalimanı'ndan kalkıyor bu istikamette giderken TÜYAP'ı geçtikten sonra Büyükçekmece tepesinde bu noktaya düşüyor. Ölü sayısı 5. Eczacıbaşı bize de ölü sayısını 7 olarak açıkladığını bize de söyledi ama, 7'de olabilir. Bizim bulduğumuz 5 tane. Ama kask sayısının 7 olduğunu söylüyorlar. Helikopter paramparça. Helikopterden sağ kurtulanın şu an için mümkün olmadığı görülüyor. Alandan 7 kişi olarak kalktıkları bilgisi geldi. Ama şu anda bizim önümüzde 5 ceset var."

"NASIL BÖYLE BİR HAVADA HELİKOPTERE UÇUŞ YAPTIRILIR?"

Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de, 1 metre sonrası görünmüyordu. Uçuşu yapanların takdiridir. Ben bilemem. Nasıl böyle bir havada helikoptere uçuş yaptırılır? Zor bir iş" dedi.

Eczacıbaşı'ndan açıklama geldi

Beylikdüzü'nde helikopterin düştüğü yere geler Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı açıklama yaptı. Eczacıbaşı, "Bir yöneticimiz vardı. Bir Rusya'daki yöneticilerimizin temsilcisi olan arkadaşımız vardı. Ayrıca Rus konuklarımız, müşterilerimiz vardı. Fuar nedeniyle davet ettiğimiz 4 misafirimiz vardı. Tabi 2 tane de pilotumuz var. Atatürk Havalimanı'ndan havalandığını biliyoruz. Sanırım Bozoyük tesislerimize gidiyordu. Tam donanımlı bir helikopterdi" diye konuştu.