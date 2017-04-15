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İstanbul'da hareketli dakikalar... 'Dur' ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı

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İstanbul'da hareketli dakikalar... 'Dur' ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul Sultangazi’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ateş açılarak durduruldu. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Gazi Mahallesi Baraj Yolu’nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre polis, Demirhan Erkol’un kullandığı içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek ’dur’ ikazında bulundu. Ancak araç durmayarak kaçmaya başladı, polisler de otomobilin peşine düştü.

Yaşanan kovalamaca sırasında ekipler, Mimar Sinan Kent Ormanı önünde aracı ateş açarak durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki Oğuzhan Erkul, Barış Kerem ağır şekilde yaralanırken, Ramazan Altürk ve Demirhan Erkol’da yaralandı. Birkan Yüksel ise polis tarafından gözaltına alındı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla ağır yaralanan Altürk ve Erkol Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ramazan Altürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Demirhan Erkol ise önce özel bir hastaneye götürüldü. Erkol burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Bu sırada özel harekat polislerinin çevrede önlem aldığı görüldü.ÿ

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Altürk ve Erkol’un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrası hastaneye gelen Altürk ve Erkol’un yakınları sinir krizleri geçidi.

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