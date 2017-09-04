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İstanbul'da hareketli anlar

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İstanbul'da hareketli anlar
Gaziosmanpaşa'da, uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Polisin müdahale ettiği olay sonrası 1'i yaralı olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Küçükköy Yeni Mahalle 551. Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk olarak gelen sivil ekip, çatışmanın ortasında kaldı. Olaya müdahale eden sivil ekip, çatışan grup üyelerinden bir kişiyi yaralayarak etkisiz hale getirdi. Bunun üzerine, diğer grup üyeleri yaya olarak kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışma sırasında sivil ekip otosu ve sokakta park halinde olan diğer otomobillere çok sayıda kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Çatışma sonrası polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Özel Harekat timleri de çatışmaya giren her iki grup üyelerinin bulunması için, saklanabilecekleri tahmin edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çatışma sırasında panik yaşadıklarını belirten bir sokak sakini "Yaklaşık 3 yıldır devam eden bir olay bu. Yaklaşık 1 haftadır da çatışma var burada. Uyuşturucu satıcıları kendi aralarında sürtüşüyorlar. Bu olaylar karşısında önlem halen yok. Biz bu yaşananlardan şikâyetçiyiz. Önlem alınması için illaki birinin ölmesi mi gerekiyor? Bugüne kadar kimsenin başına bir şey gelmedi ancak gelmeyeceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

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