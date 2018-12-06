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İstanbul'da hangi parti ne kadar oy alıyor?

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İstanbul'da hangi parti ne kadar oy alıyor?
Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Sarı, "Bu pazar yerel seçim olsa, adaylardan bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 40.7'sin "AKP" yanıtını verdiğini akta

A Haber'e konuk olan Sarı, canlı yayında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 28-31 Kasım tarihlerinde yapılan araştırma, 500 kadın ve 500 erkeğin katılımıyla gerçekleşti.

Araştırmada 'Bu pazar seçim olsa İstanbul'da kime oy verirsiniz?' sorusu yönlendirilirken, ittifak yapılması halinde ve partilerin aday çıkarmaması durumunda oy oranlarının nasıl olacağı değerlendirildi.

Araştırmada yer alan sorular ve alınan yanıtlara göre İstanbul'da partilerin oy oranları şöyle:

- 1) Bu pazar yerel seçim olsa adaylardan bağımsız olarak İBB Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz?

AKP: Yüzde 40.7

CHP: Yüzde 33.6

MHP: Yüzde 6.4

HDP: Yüzde 4.7

İyi Parti: Yüzde 4.1

Kararsız: Yüzde 3.1

Adayların açıklanmasını bekleyenler: Yüzde 1.4

Oy kullanmayacaklar: Yüzde 3

Kararsızlar dağıtıldığı zaman ortaya çıkan sonuca göre;

AKP: Yüzde 44.6

CHP: Yüzde 36.8

MHP: Yüzde 7.0

HDP: Yüzde 5.2

İyi Parti: Yüzde 4.5

Diğer: 1.9

- 2) Oy vermeyi düşündüğünüz parti seçimde aday göstermezse hangi partinin adayına oy verirsiniz?

AKP: Yüzde 5.6

CHP: Yüzde 8

MHP: Yüzde 31.4

HDP: Yüzde 4.2

İYİ Parti: Yüzde 20.9

Diğer: Yüzde 0.2

Oy kullanmayacaklar: Yüzde 17.2

- 3) MHP aday göstermezse İstanbul'da kime oy verirsiniz?

AK Parti: Yüzde 45.5

CHP: Yüzde 34

HDP: Yüzde 4.7

İyi Parti: Yüzde 4.3

Diğer: 1.7

Canlı yayında araştırma sonuçlarını değerlendiren Murat Sarı, AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili; "AK Parti'ye oy veririm diyenlerin 2. partisi yüzde 66.3 ile MHP. AK Parti'nin seçmeni aday çıkarmaması halinde MHP'yi 1. sıraya taşıyor. AK Parti kurulduğundan beri yüzde 50'yi ilk defa Cumhurbaşkanı Erdopğan aldı İstanbul'da. Dolayısıyla yüzde 50'Yi alan seçimi kazanıyor zaten" ifadelerini kullandı.

"HDP seçmeni CHP adayına oy verir"

HDP seçmeninin CHP adayına oy vereceğini iddia eden Sarı, "İttifak kurulmasa bile HDP seçmenin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da CHP'ye oy verecektir. Çünkü HDP'lilerin 2. partisi yüzde 68.5 ile CHP gözüküyor. Sandık ittifakı zaten kurulmuş" dedi.

 

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