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İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul'da hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Yenikapı’da gerçekleştirilecek olan “8 Nisan 2017 Cumartesi-Evet Platformu Mitingi” ve “9 Nisan Pazar-Milliyetçi Hareket Partisi Mitingi” nedeniyle etkinlik günlerinde saat 05.00’den etkinliklerin bitimine kadar bazı yol

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 8 Nisan 2017 Cumartesi günü ve 9 Nisan Pazar günü Yenikapı’da gerçekleştirilecek mitingiler nedeniyle hafta sonu saat 05.00’den etkinliklerin bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Kumkapı Audi önü (Sirkeci istikameti), Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden sahil güneye dönüşler, 10. Yıl Caddesi Belgradkapı ile Sahil Kenedy Caddesi arası, Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesinden Yenikapı istikameti, Org. Nafiz Gürman Caddesi'nden sahile katılım, Avrasya Tüneli iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak."

Alternatif yollar ise şöyle:

"D-100 Kuzey-Güney Yol, Hal Yolu Kuzey-Güney Yol, Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi. Avrasya Tüneli'ni kullanmak isteyen araç sürücüleri ise, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'ni takiben, Nuh Kuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine yönlendirilecek, ayrıca Harem arabalı vapur iskelesine yönlendirilecek."

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