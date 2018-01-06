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İstanbul'da Gerginlik

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İstanbul'da Gerginlik
İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde, sabaha karşı tahliye ve yıkım işlemi gerilimi yaşandı.

ESNAF, TIR VE KAMYONLARLA GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPILARINI KAPADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye ve yıkım kararını uygulamak üzere önce çevik kuvvet ekipleri ambarlara gelirken, bir grup esnaf da bu uygulamaya karşı direndi. Akşam satlerinden itibaren ambarlar esnafı, site içinde grup halinde beklemeye başlarken, güvenlik güçleri de saat 03.00 sıralarında gelmeye başladı. Kendilerine yeni bir yer yapılmadan bu uygulamanın hayata geçemeyeceğini savunan esnaf, sloganlar atarak tepki gösterdi.

Tırlar ve kamyonlarla ambarların giriş ve çıkış kapıları kapatılırken, çevik kuvvet ekiplerinin TOMA'larla geldiği, aynı zamanda iş makinelerinin de yer aldığı görüldü. 

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

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