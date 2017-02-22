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İstanbul'da geniş çaplı DEAŞ operasyonu

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İstanbul'da geniş çaplı DEAŞ operasyonu
Sultanbeyli ve Pendik'te 41 adrese yapılan baskın ile çok sayıda gözaltı yaşandı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'a mensup 35 kişi gözaltına alındı

 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a mensup kişilere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

TEM Özel TİM ekipleri, Sultanbeyli ve Pendik’te 41 adrese bu adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 35 kişi gözaltına alındı.

TEM ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda 6 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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