  • BIST 116.603
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKatliam gibi kaza!

İstanbul'da Feci Kaza!

»
İstanbul'da Feci Kaza!
Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda bir araç yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bakırköy D-100 Karayolu Ataköy mevkii Topkapı istikametinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AAC 118 plakalı otomobili kullanan Mustafa Yiğit Erbir, yanında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ile birlikte Bakırköy'den Topkapı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Bahçelievler ayrımında bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası araçta bulunan Mustafa Yiğit Erbir ve 2 arkadaşı yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ekipler yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparken, yaralılar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulunurken polis de kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bu sırada trafik polisleri, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Yiğit Erbir'e alkol metreyi üfletmek için uzun çaba sarf etti. Polis ekiplerine direnen sürücü alkol metreyi üfleyemeyince ekip aracıyla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin içinde alkol şişelerinin olması dikkat çekti.

Kaza sonrası polis ekipleri trafiğin akışını tek şeritten sağlarken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri de kaza yerinde temizlik ve kumlama çalışması yaptı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 10 Kişinin Öldüğü Asansör Kazasında Karar Çıktı!23 Mart 2018 Cuma 17:04
  • CNN Türk ve Kanal D'ye ne olacak?23 Mart 2018 Cuma 16:53
  • "Şeytani Bir Oluşum!"23 Mart 2018 Cuma 16:50
  • Defne Samyeli'ye AYM Şoku!23 Mart 2018 Cuma 16:47
  • Trump'ın Yeni Skandalı!23 Mart 2018 Cuma 15:39
  • Doğan Hisseleri Dağıtılıyor!23 Mart 2018 Cuma 15:24
  • CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET!22 Mart 2018 Perşembe 15:26
  • Gerçek dostlar Kromozon saymaz!21 Mart 2018 Çarşamba 17:53
  • Sapık Öğretmene 80 Yıl Hapis!21 Mart 2018 Çarşamba 12:09
  • Kedicikler Birbirine Girdi!21 Mart 2018 Çarşamba 11:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim