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İstanbul'da Engelli Kadına AVM Tuvaletinde Tecavüz

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İstanbul'da Engelli Kadına AVM Tuvaletinde Tecavüz
İstanbul'da tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D., bir AVM'nin engelli tuvaletinde tecavüze uğradı.

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki D., 12 yıl önce kas hastalığına yakalanarak, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladı. D., Haziran 2016'da  Facebook üzerinden Erol G. (35) ile tanıştı. Evli ve üç çocuk babası Erol G., D.'ye eşinden iki yıl önce ayrıldığını söyledi. İlişkileri arkadaşlığa dönüşen D. ile Erol G., en son 24  Eylül 2016'da  Esenyurt'ta bir AVM'de buluştuğunda, Erol G., D.'ye cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Teklifi reddeden D., engelli tuvaletine gitti. İddiaya göre D.'nin arkasından gelen Erol G., tuvalete girerek kapıyı kilitledi ve D.'ye tecavüz etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası D., baygınlık geçirdi. Ayıldıktan sonra hastaneye giden D.'nin kanaması durdurulamadı.

İç kanama riskine karşılık ameliyata alınmak istenen D., kas hastalarının anestezi sonrasında ayılmama ihtimali olduğu için ameliyat edilemedi. D. tedavisinin ardından taburcu edilirken  Esenyurt Devlet Hastanesi'nin verdiği raporda, bekaret zarının yırtıldığı saptandı.

"RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK" DEDİ

D.'nin şikâyeti üzerine aynı gün hastanede gözaltına alınan Erol G., ertesi gün tutuklandı. Erol G. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "cebir, tehdit ve hile ile kandırarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından  Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Erol G., mahkemedeki ifadesinde, D. ile duygusal ilişkilerinin olduğunu, o gün de rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiklerini ileri sürdü.

'BİR KADININ BAŞINA GELEBİLECEK EN ZOR ŞEY'

Üyesi olduğu  Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nde hayata tutunan D., psikolojisi elvermediği için ilk iki duruşmaya katılmadığını ancak 13 Şubat'ta görülecek duruşmaya gideceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Benim hayatım zaten çok zordu. Bu olaydan sonra hayatla bağım koptu. Çırpınıyorum... İnsanlara karşı inancımı ve güvenimi yitirdim. Bir kadının başına gelebilecek en zor şeyi yaşadım. Tecavüz, başa gelmeden anlaşılmıyormuş." 

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