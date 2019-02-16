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İstanbul’da durum kritik!

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İstanbul’da durum kritik!
31 Mart seçimlerine günler kala AKP İstanbul'da erimeye devam ediyor. Yeniçağ yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesinde Saray'dan sızan son anketi yazdı.

"Yapılan bazı anketlerde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 2 buçuk puana kadar düştüğünü" belirten Saray kaynakları Binali Yıldırım'ın seçime asılmadığından şikayet ediyor.

İşte Yeniçağ yazarı Ahmet Takan’ın “Binali Yıldırım’ın temposu da sorun oldu…” başlıklı o yazısı:

Sarayda görev yapan bir arkadaşımla oturduk konuşuyoruz. Gündemimiz 31 Mart mahalli seçimleri. O bana muhalefeti ben ona iktidar kanadını soruyorum. Adaylar üzerinden  yapılan değerlendirmelerden sonra konu tabii ki anketlere geliyor. Bir süredir dikkatimi çekiyor, iktidar kanadı bu seçimlerde anketlere nedense soğuk bakıyor!..

Saray kaynağım, yaptırılan çok özel anketler ve sonuç rakamları ile ilgili sır vermedi. Cumhur İttifakı’nı genişletme çalışmaları da içinde bulundukları panik ortamını yansıtıyor aslında. İstanbul, Ankara ve İzmir’de adaylardan kaynaklanan sıkıntılar hâlâ devam ediyor iktidar cephesinde. Saray kaynağım, Ankara’da Mehmet Özhaseki’nin, İzmir’de Nihat Zeybekci’nin “yanlış aday” olduğu yargısının AKP içinde iyice yerleştiğini söyledi. Ağırlıklı olarak İstanbul’daki seçim çalışmalarından bahsetti. Gözlerini CHP’nin yaptığı ve yapacağı hatalara dikmişler. Her ayrıntıyı çok dikkatlice değerlendiriyorlar. “İstanbul” deyince söz Binali Yıldırım’a geldi. Yapılan bazı anketlerde Binali Yıldırım ile  Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 2 buçuk puana kadar düştüğünü belirtti. Onlara göre nedenin ne olduğunu sorunca da şu cevabı verdi;

“Binali Yıldırım Bey seçime asılmıyor. İsteksiz çalışıyor. Sanki kazanmayı istemiyormuş gibi bir havası var. Binali Bey’i yakından tanıyanlar o bir yeri kazanmayı isterse nasıl çalıştığını, temposunu, nasıl asıldığını iyi bilirler. O Binali Yıldırım ile bugünkü Binali Yıldırım arasında çok fark var.”

Biraz daha kurcalayınca eski defterler açıldı, halen devam eden iç çekişmelerin İstanbul’daki seçim çalışmalarını olumsuz etkilediğini  kaydetti ve devam etti;

“Binali Yıldırım’ın kapıştığı o Bakanı sen biliyorsun. Hâlâ etrafına ‘merak etme Binali Yıldırım kazansa da İstanbul’u biz yöneteceğiz’ diyor. Bunun bir yerde duyulmayacağını sanıyor ama öyle değil. Bu konuşmalar Binali Yıldırım’ın kulağına geliyor ve onu çok rahatsız ediyor.”

 

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