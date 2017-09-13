İstanbul'da dev operasyon başladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 39 noktada 300 ekip ile sadece taksi ve minibüslere yönelik denetleme

Denetim yapılan yerlerden biri olan Bağcılar'da polis ekipleri, taksileri durdurup sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı. Buradaki kontrollerde dedektör köpek 'Maya' da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı.



Şişli Darülaceze caddesinde de yapılan uygulamada taksi ve minibüs sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin üstleri ile araçlar arandı. Yolcuların bulunduğu araçlarda, yolcularında kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulama sırasında polis köpeği Panzer de araçlarda yapılan aramaya katıldı. Yolcular ve sürücüler denetimden memnun olduklarını dile getirdi.

Uygulamada, asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve bağlı bulundukları firmaların denetleneceği, taksi ve minibüs şoförlerinin gerçekleştirdikleri kural ihlalleri ve yolcuların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.