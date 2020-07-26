İstanbul'da dev MİT binası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz ocak ayında Ankara’da teşkilatımızın karargah binasının açılışını yapmıştık. MİT’in yeni binaları yeni atılımları ile devletimize olan hizmetlerini kat be kat arttıracağına inanıyorum. Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha döndüğü bir dönemde istihbaratın önemi çok daha fazla artmıştır.

Merhum Abdulhamit Han’ın güçlü istihbarat ağı sayesinde ülkeyi pek çok badireden tek bir kurşun atmadan kurtardığı tarih kitaplarında uzun uzun anlatılır.

İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin çökertilmesi ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyettedir.

İstanbul istihbarat konusundaki özel konumuyla da öne çıkmıştır. Hiç şüphesiz İstanbul dünyanın merkezi konumundadır.



Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir.



İstanbul’un halen Türk milletinin ve müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Son olarak Ayasofya’yı ibadete açma sürecimizde İstanbul’un tük toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar bulunduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz.

Hedefimiz İstanbul’u finansın eğitimin kültürün merkezi olarak dünyanın üst sıralarına çıkartmaktır.

Amacımız İstanbul’u en güvenli şehirlerden biri haline getirmek.

Böylesine önemli bir coğrafyada yaşamanın şartlarından birisi de diğer devletlerin ve terör örgütlerinin ülkemiz aleyhtarı casusluk faaliyetlerini tespit edip engellemektir.

İstanbul’da güvenliği sağlamak öylesine kolay bir iş değil.

Bu merkezimizle Ankara’daki karargahtan sonra en büyük ikinci merkeze sahip olduk. Ankara ve İstanbul bu süreçteki yükümüzü büyük oranda alacağı gibi bütün faaliyetleri de çok daha seri şekilde takip etmemize imkan verecektir.



İstanbul’da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlandırılmıştır. FETÖ'cü hainlerinin İstanbul’da gizlenme hayallerinin boşa çıkartılmasında da teşkilatımız önemli başarılara imza atmıştır.



MİT'E İSTANBUL'DA YENİ HİZMET BİNASI



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli ünitelerinde biri olan İstanbul Bölge Başkanlığı, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak yeni bir hizmet binasına kavuştu. Söz konusu inşaat Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fiziksel imkanlarını, istihbari kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığını ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış. Teşkilat, projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'daki karargahı ile benzer şekilde yatay bir mimari inşa edildi. Kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı ve bina modern ve akıllı bir bina olarak inşa edildi. Yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

Öte yandan İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandı. Her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip.