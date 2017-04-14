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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, 1'i yabancı 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen  operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 kişi yakalandı.  Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ  üyelerinin 16 Nisan'da  yapılacak olan halk oylaması öncesi sansasyonel eylem  hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.


Söz konusu soruşturma kapsamında, Beyoğlu, Bahçelievler ve Beykoz'da  düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt adına eylem yapmayı hedefleyen M.K.B,  S.D, ve N.Ç. gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında, çatışma bölgelerine gittiği ve  İstanbul'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.N. ile Tacikistan  uyruklu F.A da yakalandı.
 

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