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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri birçok ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.


Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 01.00 sıralarında konvoy halinde çıkan polis ekipleri başta Gaziosmanpaşa, Avcılar, Maltepe, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.


Operasyon kapsamında, Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle, 99. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 2 katındaki daireye baskın yapan polis ekipleri içeride aramalar yaptı. Aramalarda 1 kadın 3 kişi gözaltına alındı.


Polis ekipleri, Avcılar Merkez Mahallesi, Şamlı Sokak'taki 4 katlı binaya ile Maltepe Başıbüyük Mahallesi, Aydınlar Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katındaki daireye de baskın yaptı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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