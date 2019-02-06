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İstanbulda çöken bina için yayın yasağı

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İstanbulda çöken bina için yayın yasağı
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.

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