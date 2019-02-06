İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.
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İstanbulda çöken bina için yayın yasağı
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.
Etiketler: istanbul, maltepe, bina, çöktü, yayın yasağı
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