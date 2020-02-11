İstanbul'da Büyük Operasyon Yapıldı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen ByLock kullanıcısı 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde çeşitli görevlerde bulundukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde sözde ‘mahrem abi/abla’, ‘büyük bölge imamı’, ‘bölge lise mesulü’, ‘büyük bölge talebe mesulü’, ‘bölge esnaf sorumlusu’ gibi görevler yaptıkları yönünde beyanlar bulunan ve ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Isparta ve Bolu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

hürriyet