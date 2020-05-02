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İstanbul'da Büyük Maske Operasyonu!

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İstanbul'da Büyük Maske Operasyonu!
İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda yabancı plakalı TIR'da, yurtdışına izin belgesiz çıkarılmak istenen 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

İzin belgesiz 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil eşyası da bulunan araca ve gümrüklenmiş değeri 1 milyon 170 bin TL olan eşyaya el konuldu.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu Muratbey Gümrük Sahası'nda bulunan bir TIR inceleme altına alındı. İnceleme neticesinde plastik ev ve mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. X-Ray tarama cihazına sevk edilen ve tarama neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, arama hangarına alındı.

MUTFAK EŞYASI YERİNE KAÇAK TIBBİ KORUYUCU EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Aracın dorsesi açıldığında araçta beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyasının bulunmadığı, bunun yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olan, beyan edilmeyen ve firmaca herhangi bir izin belgesi sunulmayan çok sayıca tıbbi koruyucu ekipman ele geçirildi. Yapılan sayımda izinsiz belgesiz, beyan edilmeksizin yasalara aykırı olarak yurt dışına çıkarılmak istenen toplam 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum tespit edildi. Araçta yine beyan edilmeyen 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil cinsi eşya bulunduğu da belirlendi. Beyan harici olan eşyanın, gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 170 bin TL olduğu saptandı. Ele geçirilen eşyaya ve araca el konuldu. Konuya ilişkin yürütülen adli soruşturmaya ise devam ediliyor.

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