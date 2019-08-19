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İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

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İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas, Kayseri ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın doğu iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültül

Sacitaslan.com'un haberine göre; yağışların; Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor. 


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 


Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 


İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 


İzmir: Az bulutlu 32 


Bursa: Parçalı bulutlu 27 


Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 


Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 


Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25 


Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31 


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

 

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