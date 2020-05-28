İstanbul'da Bir Hafta Yağmur Var!

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, dün Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların bugün yer yer yağış geçişli olması ve etkisini azaltması bekleniyor.

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların; Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.