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İSTANBUL'DA BİNA ÇÖKTÜ!

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İSTANBUL'DA BİNA ÇÖKTÜ!
İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde 2 yıl önce depreme dayanıksız raporu verildiği gerekçesiyle belediye tarafından boşaltılan 7 katlı bina çöktü.

Altında ATM'ler de bulunan bina yoldan geçenlerin üzerine devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken kaldırımda yürürken enkazın altında kaldığı belirtilen 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.
Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Enkaz altında başka kişilerin de olabileceği belirtilirken arama kutarma ekipleri çalışma başlattı. Çöken 56 daireli binaya depereme dayanıksız raporu verildiği ve 2 yıl önce belediye tarafından boşaltıldığı belirtildi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 2015'TE BOŞALTILDI"
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada, "93 yılında yaptırılmış, 97 yılında iskanı alınmış 56 daireli bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle, kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltmıştık. Boşaltılan bina mülk sahipleri anlaşamadığı için yıkılamadı. " dedi.

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