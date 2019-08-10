İSTANBUL'DA BAYRAM TATİLİ BAŞLADI!

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular adeta şehri terk etti. Bu sabah, sosyal medyadan paylaşımda bulunan İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, trafik yoğunluğunun yüzde 8 seviyesinde ölçüldüğünü açıkladı.

SonDakika.com'un haberine göre; İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.