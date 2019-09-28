İSTANBUL'DA ART ARDA DEPREMLER

AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem olduğu duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Silivri açıklarında saat 14.03'te 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada, "26 Eylül'de Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 314'e ulaşmıştır" ifadesi kullanıldı. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, saat 17.28'de Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.