İstanbul’da akademisyenlere operasyon!

Polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyon kapsamında aralarında Bilgi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Betül Tanbay'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da öğretim üyelerine yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında Prof. Betül Tanbay, Prof. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi, sabah 06:00'da evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Bilgi Üniversitesi kurucularından Yiğit Ali Ekmekçi, iş adamı Hakan Altınay, Hafıza Merkezi'nin kurucu üyesi Meltem Aslan Çelikkan, sanat merkezi DEPO'nun kurucusu Asena Günal ve gazeteci Çiğdem Mater'in de bulunduğu aktarıldı. Buna göre Aslan, Ekmekçi, Mater ve Günal da ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ortak noktaları Anadolu Kültür'de çeşitli görevler üstlenmeleri olan bu isimlerin neyle suçlandığı öğrenilemedi.

Söz konusu operasyonun, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür ile ilintili olduğu ileri sürüldü.

TARHANLI İÇİN ÜÇ GÜN GÖZALTI KARARI

Avukat Aslı Kazan, kişisel Twitter hesabında Turgut Tarhanlı için üç gün gözaltı kararı olduğunu bildirdi.