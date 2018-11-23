İstanbul’da AK Parti için tehlike çanları çalıyor

Dİ-EN Araştırma’nın 10-20 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği ankete göre AKP ile CHP arasındaki fark yüzde 1 düzeyinde. Verilere göre kritik kentlerden Adana’yı ise CHP alıyor.

Dİ-EN Araştırmanın İstanbul ve Adana için gerçekleştirdiği ankette çarpıcı veriler yer aldı. 10-20 Kasım tarihleri arasında 2 binden fazla kişiyle yüz yüze yapılan araştırmaya göre CHP, Adana’da birinci parti durumundayken İstanbul’da ise başa baş bir mücadele içerisinde. Araştırmaya göre İstanbul’da AKP’nin oy oranı 32.1 iken CHP’nin oy oranı ise 30.4. Adana’da ise CHP’nin oy oranı AKP’den önde görünüyor. Açıklanan verilere göre Adana’da CHP 27.6 iken AKP ise 23.5 oranında kalıyor.

AKP ve MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin hızlanmasının ardında anket oranlarının olduğu sıkça dile getirildi.

Özellikle İstanbul’da AKP’nin seçimleri kaybetme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gören AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifak görüşmelerini yeniden gündeme getirdiği belirtiliyor. AKP açısından kritik olan bir diğer büyük kent ise Adana. CHP ve İYİ Parti’nin güçlü olduğu ilde AKP tek başına kazanamıyor. AKP’nin önde gelen isimleri de sıkça bu tabloya işaret ederken MHP ile sıkı bir pazarlık içerisinde olunduğu sır değil.