  • BIST 92.630
  • Altın 207,865
  • Dolar 5,2777
  • Euro 5,9899
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

İstanbul’da AK Parti için tehlike çanları çalıyor

»
İstanbul’da AK Parti için tehlike çanları çalıyor
Dİ-EN Araştırma’nın 10-20 Kasım tarihleri arasında 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği ankete göre AKP ile CHP arasındaki fark yüzde 1 düzeyinde. Verilere göre kritik kentlerden Adana’yı ise CHP alıyor.

Dİ-EN Araştırmanın İstanbul ve Adana için gerçekleştirdiği ankette çarpıcı veriler yer aldı. 10-20 Kasım tarihleri arasında 2 binden fazla kişiyle yüz yüze yapılan araştırmaya göre CHP, Adana’da birinci parti durumundayken İstanbul’da ise başa baş bir mücadele içerisinde. Araştırmaya göre İstanbul’da AKP’nin oy oranı 32.1 iken CHP’nin oy oranı ise 30.4. Adana’da ise CHP’nin oy oranı AKP’den önde görünüyor. Açıklanan verilere göre Adana’da CHP 27.6 iken AKP ise 23.5 oranında kalıyor.

AKP ve MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin hızlanmasının ardında anket oranlarının olduğu sıkça dile getirildi.

Özellikle İstanbul’da AKP’nin seçimleri kaybetme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gören AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifak görüşmelerini yeniden gündeme getirdiği belirtiliyor. AKP açısından kritik olan bir diğer büyük kent ise Adana. CHP ve İYİ Parti’nin güçlü olduğu ilde AKP tek başına kazanamıyor. AKP’nin önde gelen isimleri de sıkça bu tabloya işaret ederken MHP ile sıkı bir pazarlık içerisinde olunduğu sır değil.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti MHP işbirliğinde flaş gelişme!22 Kasım 2018 Perşembe 20:39
  • En çok Atatürkçü ve Milliyetçi oylarda kararsızlık var22 Kasım 2018 Perşembe 20:34
  • İyi Parti, Ankara için Mansur Yavaş'ta ısrarcı22 Kasım 2018 Perşembe 20:25
  • Muharrem İnce İstanbul'a aday olacak mı?22 Kasım 2018 Perşembe 13:06
  • AK Parti İYİ Parti ile ittifak yapar mı?22 Kasım 2018 Perşembe 13:02
  • AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu22 Kasım 2018 Perşembe 12:47
  • Meral Akşener Muharrem İnce'ye neden kızdı?22 Kasım 2018 Perşembe 12:40
  • Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi için araya giren işadamı kim?21 Kasım 2018 Çarşamba 12:51
  • Murat Karayalçın: Adayımız CHP'li olmalı, Mansur Yavaş istifa etti21 Kasım 2018 Çarşamba 12:46
  • Erdoğan: İstanbul'un ilçelerini bana bırakın!21 Kasım 2018 Çarşamba 12:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim