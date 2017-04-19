İstanbul'da ağır ceza hakimine suçüstü!

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A’nın rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A hakkında soruşturma başlatılarak rüşvet alırken suçüstü yapıldı.

Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı nedeniyle 100 Bin TL rüşvet isteyen hakim H.A, paranın Pendik’te avukat olan S.B’nin bürosuna getirilmesini istedi.

Önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları F.İ, Pendik’teki avukatlık bürosuna getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman Üşenmez ve polisler binaya girerek hakim H.A ve avukat S.B’ye suçüstü yaparak gözaltına aldı.