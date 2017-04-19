  • BIST 91.724
  • Altın 151,150
  • Dolar 3,6645
  • Euro 3,9258
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 35 bin kişinin bilgileri bulundu

İstanbul'da ağır ceza hakimine suçüstü!

»
İstanbul'da ağır ceza hakimine suçüstü!
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A’nın rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A hakkında soruşturma başlatılarak rüşvet alırken suçüstü yapıldı. 

Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı nedeniyle 100 Bin TL rüşvet isteyen hakim H.A, paranın Pendik’te avukat olan S.B’nin bürosuna getirilmesini istedi.

Önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları F.İ, Pendik’teki avukatlık bürosuna getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman Üşenmez ve polisler binaya girerek hakim H.A ve avukat S.B’ye suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OdaTV'den Cem Küçük'e yanıt!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:35
  • Bülent Kayabaş hayatını kaybetti19 Nisan 2017 Çarşamba 11:35
  • Eski başkan Bush hastaneye kaldırıldı!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:22
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ateş açıldı!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:17
  • Öldürülen kişinin katil zanlısı babası çıktı!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:15
  • Ünlü patronun referandum mesajı şaşırttı.19 Nisan 2017 Çarşamba 11:04
  • İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu19 Nisan 2017 Çarşamba 10:50
  • İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı!19 Nisan 2017 Çarşamba 10:41
  • Son dakika: Tunceli'de düşen helikopterden kötü haber... 12 şehit18 Nisan 2017 Salı 20:19
  • Son Dakika...Çağlayan Adliyesi'nde Binlerce Kişi İzmir Marşı Söylüyor.18 Nisan 2017 Salı 16:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim